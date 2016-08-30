〈南部〉打狗好蕉傲 神農路農特產展售

2016-08-30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局本週六、日舉辦農特產展售活動，以「打狗好蕉傲」為主題，讓民眾認識高雄在地優質香蕉，還能欣賞LIVE演唱，購物集點送好禮，歡迎民眾共襄盛舉。

農業局今年主打「打狗好蕉傲」，強調台灣香蕉營養價值高，尤以高雄旗山是香蕉的重鎮，是農民多年用心栽培，累積經驗與技術所得，生產量冠居全國，品質更是揚名國際，獲得消費者無數的讚賞，日本人也為之瘋狂，讓台灣有「香蕉王國」美稱。

農業局將於九月三至四日週休二日，於凹仔底捷運站旁神農路，舉辦農特產展售活動，向民眾介紹營養好吃的香蕉，分享如何挑選秘訣，讓民眾在初秋之際，吃得健康又安心。

農業局表示，現場除了各式各樣新鮮美味的小農直送農產品，提供在地農產品銷售平台外，還有LIVE音樂演唱，讓民眾心情愉悅。

農業局指出，活動還推出小遊戲，與民眾互動送折價券、購物集點滿額送好禮等促銷活動，讓民眾有得吃，也有好禮可拿。

農業局說，展售時間從下午三時到晚間九時，民眾可搭乘捷運至凹子底站，或乘坐公車前往，歡迎民眾共襄盛舉。