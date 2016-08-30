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〈北部〉寶可夢現校園 「皮卡丘」迎新生

2016-08-30

〔記者林敬倫、江志雄／綜合報導〕高中職、國中、小學昨天開學，各校紛紛舉辦入學始業式，縣境之南的南澳鄉澳花國小迎新活動，結合原住民傳統習俗與現代祈願；羅東鎮成功國小有寶可夢皮卡丘來迎新生；宜蘭市光復國小辦「封酒存香」，希望孩子越陳越香。

澳花國小 泰雅服飾穿上身

澳花國小是泰雅族學生為主的原民學校，昨天家長帶著孩子大手牽小手，勇跨獨木橋，迎向智慧門，校長吳文成為新生披上原住民傳統服飾，象徵進入全新的階段，每個人都是泰雅勇士與公主。

校方在超過六百年老樟樹下舉辦音樂會，在余匡世老師小提琴聲中，新生把願望放進時空寶盒，相約六年後畢業時再開啟。

成功國小始業式由老師帶領新生穿越健康門、聰明門、成功門，發表入學宣言，學校繪製寶可夢小火龍、皮卡丘圖案，吸引孩子目光，新生繞行認識校園。

光復國小 封酒存香許未來

光復國小與宜蘭酒廠合作，給每名學生一瓶兩百CC瓶子，裝入酒廠提供的老紅酒，並存入酒廠酒窖，透過「封酒存香」活動，期許孩子進入國小直到畢業，也能跟酒一樣越陳越香。

光復國小辦理「封酒存香」活動已經十幾年，輔導組長李政原說，「製酒發酵、入窖典藏」跟進德修業歷程一樣，盼學生浸潤優質環境，成為身心健全的主人翁。

飲酒過量 有害健康

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  • 光復國小「封酒存香」入學典禮，讓小一新生用瓶子裝老紅酒，存在酒廠酒窖。（光復國小提供）

    光復國小「封酒存香」入學典禮，讓小一新生用瓶子裝老紅酒，存在酒廠酒窖。（光復國小提供）

  • 成功國小迎新活動，小朋友發表入學宣言。（記者江志雄攝）

    成功國小迎新活動，小朋友發表入學宣言。（記者江志雄攝）

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