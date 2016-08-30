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〈北部〉首座公辦民營 瑪陵國小19新生報到

2016-08-30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆首座公辦民營的瑪陵國小，昨天開學了，十九位新生與新生家長在學長姐的掌聲歡迎中，加入瑪陵大家庭；校長詹麗娟說，學校推動「生命教育」、「生態教育」、「食農教育」，吸引雙北家長效法孟母三遷到瑪陵國小就讀，新生十九人，成功打響公辦民營第一炮。

詹麗娟表示，今年學區內無學生，十九位新生三分之二來自雙北市，新生家長因為喜歡學校環境與辦學目標，遷戶籍到基隆就讀，證明學校辦學受到肯定。

家長會長邱創顯說，他有兩個小孩就讀瑪陵國小，學校從人數不到五十人險被裁併校，到校長、老師有共識走公辦民營實驗學校，順利通過審議，家長都很開心；已經退休的前任校長陳柔姝昨天也回學校，看到新生有十九人，十分喜悅。

昨天的迎新活動，學生向父母親奉上感恩茶，緊接著家長帶領孩子以象徵性的素肉乾，獻束脩行拜師禮；校方贈書鼓勵閱讀及贈蘋果祝福學生平安。

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  • 瑪陵國小新生向家長奉上感恩茶，感謝爸爸、媽媽為了幫自己找到好學校，費盡心力。（記者俞肇福攝）

    瑪陵國小新生向家長奉上感恩茶，感謝爸爸、媽媽為了幫自己找到好學校，費盡心力。（記者俞肇福攝）

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