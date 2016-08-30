〈北部〉喝酒搞破壞 六合國小預定地遭殃
2016-08-30
年輕人鬧事砸酒瓶 扯壞籃網
〔記者蔡政珉／頭份報導〕頭份市民反映，頭份市六合國小預定地常有年輕人聚集喝酒鬧事，且將喝完的啤酒玻璃瓶亂砸一地，相當危險，最近甚至把預定地的籃球架籃網扯壞，連防撞擊海綿墊都被扯掉，直批「真的好扯」！
縣府︰委由直排輪協會巡視
縣府教育處國民教育科表示，如果民眾發現預定地公共財產被破壞，可向六合國小反映，再由學校提報計畫，補助經費辦理維修事宜。
至於管理維護問題，教育處坦言，六合國小人力吃緊，規劃每天定期巡邏確實有困難，而要委請警方巡邏可能涉及警方介入校園自治問題。目前將先委請使用國小預定地的直排輪協會代為巡視，一旦發現有人破壞公物，立即通報，並報警處理。
此外，民眾質疑預定地靠近民宅附近沒有燈光，青少年因此肆意作為。教育處表示，預定地確實只有附近的橋邊有路燈，教育處曾規劃設置路燈，但擔心路燈太亮反而造成民宅光害而作罷。
「年輕人聚集已經一段時間了！」頭份市民指出，最近發現啤酒玻璃瓶亂砸一地，有人差點被碎玻璃刺到，週末剛過，又出現遍地保力達瓶罐，籃框被破壞，讓人搖頭。
民眾盼管理單位不要踢皮球
民眾也說，曾發生冷氣裝潢用廢棄物直接丟在六合國小預定地情形，顯見管理出問題，希望主管單位不要踢皮球，勇於承擔責任。
至於六合國小預定地規劃，目前教育處考量頭份、竹南地區人口持續成長，可能作為分校或遷來其他學校都是可能腹案，尚未有定論。教育處也呼籲民眾發揮公德心，不要任意破壞公物。
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