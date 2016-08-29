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〈台北都會〉結髮40年 祖父母節補辦婚禮

2016-08-29

〔記者張安蕎／新北報導〕六十四歲的三峽居民吳文正，與同齡妻子郭鳳絲四十年前結婚時，因家境困窘，僅簡單公證並未舉辦婚禮，四十年後，兩人特別選在昨日「祖父母節」，於三峽客家文化園區補辦一場溫馨婚禮，彌補年輕時的遺憾。現場四代同堂齊賀，市長朱立倫也到場，為這對甜蜜阿公阿嬤的愛情做見證。

64歲吳文正、郭鳳絲 四代同堂彌補遺憾

穿上女兒特別訂製的白紗，郭鳳絲開心得流下淚水，直呼很感動。吳文正說，四十年前，母親突然車禍離世，家業百廢待舉，他身為家中長子，在長輩的媒合之下，與郭鳳絲結為連理。因家境困窘，且母逝未過百日，兩人僅簡單公證，雖然妻子不計較，但他心裡一直很過意不去。

他回憶，妻子勤儉持家，嫂代母職，不僅要照顧四名子女，還要照料他六個弟妹及中風的父親，他則每天半夜三點起床做好家裡本業的草仔粿掙錢，白天還出門做工程師，兩人同心協力將孩子扶養長大，如今已兒孫成群，一家人感情融洽。

「很感動妻子無怨無悔的付出，今天總算給她補償了！」他笑說，他們誓言共度下半場的精彩人生，要做兒孫們最好的終身學習典範！他也分享，兩人幾乎從不吵架，秘訣就是「一個出聲，另一個就別出聲」，便能恩愛持久。

朱立倫表示，希望藉由祖父母節，喚起社會大眾重視家庭世代關係的經營，多關懷祖父母，增進彼此瞭解與珍惜。

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  • 64歲的三峽居民吳文正（中），與同齡妻子郭鳳絲結婚40年才辦婚禮，兩人甜蜜的愛情故事感動眾人。（記者張安蕎攝）

    64歲的三峽居民吳文正（中），與同齡妻子郭鳳絲結婚40年才辦婚禮，兩人甜蜜的愛情故事感動眾人。（記者張安蕎攝）

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