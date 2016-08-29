〈中部〉3對3鬥陣尬籃球 缺錢差點難產

2016-08-29

〔記者詹士弘／斗六報導〕由救國團雲林團委會主辦、今年邁入第卅六年的「青春三對三．鬥陣尬籃球」青少年預防犯罪鬥牛爭霸賽，因經費不足，差點難產，最後雖獲企業贊助開辦，但參賽的球隊從原本的三百隊縮減至一百隊。

救國團雲林縣團委會為鼓勵青少年從事戶外活動，有正當休閒運動，卅六年前開辦三對三鬥籃球賽，極受青年朋友的歡迎，參賽隊伍均超過三百隊，但受經濟不景氣影響，贊助廠商減少，加上救國團被視為國民黨附屬團體，受清查不當黨產的政治影響下，打亂雲林救國團暑期活動，讓三對三籃球賽一度難產。

救國團雲林團委會總幹事謝佳儒表示，三對三籃球賽是青少年每年最期待的活動，突然停辦太可惜，最後在結合各方資源後，以有限經費做最大努力下，終於開辦。

前救國團斗六市團委會長詹梧津表示，在經費有限下，最後只接受一○六隊參賽，但重點是球賽可以延續，青少年可繼續打球，希望企業界可以繼續支持比賽，讓好的活動可以永續經營；縣議員林聖爵也指出，暑假午後雷陣雨多，常影響比賽進行，他會努力爭取適合比賽場地，希望明年改在室內比賽。