〈南部〉拓路圍籬冒出枝葉 騎士心驚

2016-08-28

〔記者王俊忠／台南報導〕東區生產路拓寬工程再三延宕，工地管理也很「落漆」，讓居民和用路人很火大，當地里長指馬路中央豎起鐵圍籬，只留北側兩線道供車子通行，單向汽、機車須共用一道，而中央的椰子樹葉垂落圍籬上，機車騎士不小心就會被掃到，危及行車安全，要求市府改善。

東區東智里長陳素芳投訴說，生產路拓寬工程不知道什麼時候會好，馬路本來就很窄，只有北側兩線道供東、西向車輛通行，單向汽、機車都擠在同一混合車道，爭搶行車空間，實在危險。

陳素芳又說，許多椰子樹葉掛在中央分隔島的鐵圍籬上，葉子垂落在馬路上方，機車為了要閃避樹葉，只好騎到路中央非常危險，連她自己騎機車經過也差點被樹葉掃到，這樣的工地都沒人管理嗎？太離譜。

此外，施工中的生產路通往台糖蘭花館與福利社的路面上全是泥土，遇雨泥濘不堪。陳素芳說，已有三位里民反映因此摔倒，要求市府儘快鋪平該路面。

市府地政局長洪得洋獲悉後表示會儘快要求工地包商改善，昨天下午已請包商進場清除圍籬上的椰子樹葉。