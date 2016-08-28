〈台北都會〉蘆洲中原公園步道改造 透水綠廊道
2016-08-28
〔記者葉冠妤／新北報導〕為推動新北市「治水、清水、親水、透水」的四水新首都願景，蘆洲區公所爭取環保署「營造友善城鄉環境」計畫補助，斥資三三○萬元改造中原公園，將原本容易積水的步道，打造成會呼吸的透水鋪面，走在上面更安心。
蘆洲中原公園是民國九十一年南港仔重劃區開發公園之一，蘆洲區長賴俊達指出，中原公園四周住宅環繞，是附近居民運動休憩的好所在，但原本的步道透水性差，下雨時雨水無法滲透，造成地磚沉陷、土壤硬化等，步道經常是一塊塊的積水水面，老人跟幼童行走安全堪慮。
中原公園步道歷經兩個月改造，總長度三五○公尺的步道，現在都採透水性設計與多孔隙綠建材鋪面，配合良好滲透性的基底層，徹底解決積水煩惱，透水磚建置的綠色廊道，再加上公園內大樹成蔭、兒童遊具區及環保公廁等設施，社區民眾生活更優質貼心。
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