拜登終於認了「次子私生女」！稱要給孫女最好的一切

拜登（見圖）首度公開承認他有第7名孫女，是拜登的次子杭特與脫衣舞孃出身的前女友倫登羅伯茲所生下現年4歲女兒納薇。（法新社）

2023/07/29 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登週五首度公開承認他有第7名孫女，是次子杭特與脫衣舞孃出身的前女友倫登羅伯茲（Lunden Roberts）所生、現年4歲的女兒納薇（Navy Joan Roberts），在此之前拜登一律不認這名孫子而遭共和黨人士抨擊，拜登表示希望可以給納薇和所有孫子女「最好的一切」。

綜合外媒報導，美國媒體《People》報導率先提及，拜登當地時間28日發表聲明表示，「我們的兒子杭特（Hunter Biden）和納薇的母親倫登羅伯茲正共同努力，培養一種符合他們女兒的最大利益關係，並盡可能保護她的隱私」，並強調「這不是政治問題，這是家務問題。吉兒和我只想留給我們所有孫子輩，包括納薇，提供最好的一切」。

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拜登經常以談論他對家庭、孫子的愛廣為人知，今年7月初《紐約時報》報導披露納薇和她的母親，以及撫養費用協議細節，自此引起外界關注拜登從未公開承認這名孫女，對此佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、前南卡羅萊納州州長海利（Nikki Haley）曾對此進行嘲諷。

杭特與倫登羅伯茲之間的法律糾紛在阿肯色州法院持續約4年，2019年11月最終裁決，經DNA親子鑑定證實杭特是納薇的父親，儘管杭特失口否認。2020年1月，杭特同意向倫登羅伯茲支付支付一筆金額不詳的撫養費，並包括追溯至2018年11月的扶養費，不過倫登羅伯茲於2021年4指控杭特在親子鑑定中隱瞞證據，向法庭提交「藐視法庭動議」，並要求杭特支付個人律師費，直到今年6月，雙方才解決這場法律糾紛，杭特與羅勃茲達成協議，協議條款持續保密中。

據《CNN》報導提及，作為和解一部分，納薇將獲得金錢撫養費和杭特部分畫作；另，據法律文件指出，倫登羅伯茲一度試圖讓女兒改姓「拜登」，不過協議顯示她放棄嘗試。消息人士向《People》透露，「值得慶幸的是，許多事情已經解決，納薇的父母正努力尋求一段對她最有利的出路」。

除了納薇，另有4名子女的杭特多年來都在和毒癮對抗，他目前因逃漏稅及非法擁搶等指控身陷法律糾紛。

美國總統拜登週五首度公開承認他有第7名孫女，是拜登的次子杭特與脫衣舞孃出身的前女友倫登羅伯茲所生下現年4歲女兒納薇（見圖）。（圖擷自Lunden Roberts IG）

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