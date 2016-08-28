〈北部〉魏嘉賢談市政 4大願景愛花蓮
2016-08-28
〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨籍魏嘉賢昨日贏得花蓮市長補選後，強調將會延續已故田市長好的政策，也會運用過去十年議員完整資歷接手市政，依據四大願景，規劃出十五條政見，讓花蓮市在歷史、記憶、文化、傳承及創新的基礎上，做出更務實且和諧的市政發展。
現年卅八歲的魏嘉賢，大學畢業後參加高考分發到花蓮縣衛生局擔任醫事放射師，在家族要求下踏入政壇，連任花蓮縣三屆縣議員，並進修取得東華大學法學碩士，這次更上層樓當選市長，已被視為國民黨內的明日之星。
魏嘉賢說，當選後的市政規劃，主要以「愛花蓮」為核心，要將花蓮市打造成為「友善宜居」、「安全便捷」、「族群共榮」、「觀光活力」、「幸福快樂」及「健康陽光」的城市，未來還要推展觀光動能，並提升社區安全、服務及環境教育，除帶動民間社團參與，也能讓市政活絡起來，貼近民眾需求，讓市民「有感認同」。
魏︰未來花蓮選舉 魏家僅一人參選
他說，接下來還會向議會提出「策略聯盟」計畫，持續爭取資源，結合社區鄰里關懷據點，共同打造婦幼友善環境，並以獎勵方式，鼓勵市民自發性辦理地方藝文活動，另為了讓青年朋友有機會參與公職、為民服務，未來花蓮公職選舉魏家只會有一人參選，粉碎魏家「整碗捧去」的傳言。
張美慧︰短期先休息無規劃
張美慧說，這段期間謝謝所有黨公職的同志夥伴、家人、朋友，及競選團隊的工作同仁的全力支援，才能讓她有勇氣和力量持續到最後一刻。
張美慧說，近日將會持續謝票，短期內希望好好休息，沒有任何規劃，但會延續田智宣努力付出的精神，繼續愛花蓮這片土地。
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