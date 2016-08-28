〈北部〉老公有小三 1999來電五花八門
上半年 平均每天有七百多通
〔記者謝武雄／桃園報導〕市府研考會統計今年上半年1999市民專線成效，民眾共撥入十三萬三千多通，平均每天有七百多通，民眾的問題五花八門，包含老公有小三怎麼辦？財產分給誰比較好？星巴克有沒有開門？睡不著怎麼辦？吃狗肉可以嗎？甚至連「用大同電鍋煮飯，為什麼插頭很燙？」讓話務人員瞠目結舌、哭笑不得。
研考會統計，這十三萬多通電話，最多的仍是市政問題諮詢，約占五成七，其次是陳情檢舉案件約一成八，轉接到市府各部門分機占一成三，其他議題占一成二。
交通違規 占檢舉案件第一名
在陳情檢舉案件中，原本一直高居第一名的「道路坑洞的路平問題」，今年上半年已被「檢舉交通違規」取代而成為第二名，顯示「交通違規檢舉達人」不少，也凸顯交通違規亂象叢生；第三到五名是「路燈故障」、「占用道路、騎樓及人行道的各式路障」、「環保髒亂點查報」。
至於市政諮詢的十大熱門議題，仍以免費法律諮詢居冠，其次依序是公車時刻／路線／站牌、免費公車、市民卡、台灣燈會、身心障礙者福利諮詢、垃圾清運、公共自行車租賃服務、十二年國教諮詢、石門熱氣球嘉年華。
話務量最多的月份，二月最多有二萬六九七三通，其次是三月的二萬四五八八通，這是因為二月二十二日至三月六日是台灣燈會活動期間，民眾詢問電話大增所致。
研考會主委劉坤億表示，桃園市升格後投入大量人力、金錢進行路平專案，民眾對道路不平整的抱怨已經降低，清楚反映在數據上；此外，話務人員還要扮演心理諮商師角色，例如婦女哭訴老公有小三，要適時安慰並提供專業的心理諮商專線。
目前1999市民專線，最大進線數是六十線，話務人員分三班制、提供二十四小時全年無休服務，上午八點到晚上六點有十二人值班、晚上六點到十二點六人，晚上十二點到早上八點是兩人留守，各時段執勤人數會視實際需求而彈性調整。
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