〈中部〉中市首創 Q版大型媽祖公仔亮相

2016-08-28

〔記者張軒哲／台中報導〕「百變媽祖遊台中—媽祖大型公仔裝置暨文創成果展」即日起至九月二十五日在港區藝術中心展出，市長林佳龍二十七日替展覽開幕，十二尊Ｑ版大型公仔呈現年輕、創意的媽祖文化風格，吸引民眾圍觀欣賞，場面熱鬧。

昨日開幕現場由林佳龍帶領宮廟代表、公仔設計師及市議員王立任、楊典忠、尤碧鈴、劉淑蘭，一同點亮「媽祖燈塔」，象徵媽祖守護市民。展覽讓媽祖公仔搭配台中情境景點，並有彩筆畫媽祖水彩徵件作品、蔡明德媽祖隨香行腳影像及台中迓媽祖紀錄片共同展出。

林佳龍表示，媽祖除了是宗教信仰外，已成為台中市的生活文化，朝向「在地化、國際化、科技化、年輕化、文創化、多元化」發展，三月瘋媽祖，台中是瘋整年。去年文化局舉辦年輕人喜愛的「媽祖公仔設計徵件比賽」，讓媽祖變得更加親切，今年還舉辦彩筆畫媽祖、徵文比賽等，讓媽祖變成生活中「活的文化」。

展覽特別設計由媽祖大公仔串連台中主要旅遊路線及十二間宮廟特色文化活動，形塑出四大組、十二尊不同風格的大型公仔，從台中火車站出發，經台中公園湖心亭散步划船，至豐原廟東夜市品嚐美食，最後到梧棲漁港欣賞美麗海景，吸引大小朋友跟公仔合影，成為海線拍照好去處。