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〈台北都會〉西門町電影街 打造紅毯星光道

2016-08-27

〔記者何世昌／台北報導〕台北市新工處斥資六千萬元進行「西門徒步區鋪面更新工程」，並廣邀里民、商圈、公民等共同規劃。歷經數月磨合，全案將分兩期施工，第一期優先改造「電影街」（武昌街），並添入電影膠卷、電影攝影機、紅毯元素；其餘區域待明年寒假後辦理。

台北好萊塢大道 9月開始施工

西門徒步區歷經多年使用，部分磚面破損、凹陷，砂漿修補凌亂，北市府新工處決定投入六千萬元進行大規模翻修；更新範圍包含：漢中街（捷運西門町六號出口至漢口街）、武昌街（中華陸一段至康定路）、峨眉街（中華陸一段至西寧南路），施作面積廣達三九三三坪。

北市工務局新工處表示，今年四月十四日於聯醫昆明院區的首場「攪動會議」，當時電影業者建議可將「電影街」打造為「華人圈的好萊塢大道」，並邀請知名演員、歌手於此留下手印。

「華人圈的好萊塢大道」方案經微調後，初步設計已出爐。工務局副局長黃一平表示，「好萊塢大道」將以牆面方式呈現，電影街入口利用高壓混凝土磚拼貼出「電影攝影機」及「場記板」、道路兩側拼貼「電影膠卷滾邊」、道路中間則以紅磚營造「紅毯星光大道」效果。

黃一平說，因當地商家擔心大規模翻新恐影響生計，因此將擇定人潮相對少的電影街作為示範區，預計九月進場施工、工程費約五百萬元，其餘更新工程待明年寒假後再行辦理。

西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，期待電影街的新風貌，若效果佳，定能吸引更多人潮。

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