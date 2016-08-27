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〈中部〉土地未整合 草湳濕地美景止步

2016-08-27

〔記者佟振國／埔里報導〕埔里鎮草湳濕地是桃米生態村內最大的天然濕地，是鎮內重要賞螢區，也是重要生態資源調查及導覽解說據點，但受限為私有地，土地權屬尚未整合，今年初即封閉至今，目前園區內荷花盛開，美景依舊，但遊客不得其門而入，只能大歎無奈。

埔里鎮桃米生態村有豐富的濕地生態，其中面積最大是佔地約四公頃的草湳濕地，列為國家重要濕地資源，除了提供灌溉、蓄洪，也具有觀光旅遊、生態教育功能，也是當地重要的賞螢據點。

今年的賞螢季則未開放，除了濕地的螢火蟲棲地進行復育，必須暫時封閉，禁止人員進入，也因為是私人土地，目前分屬四名地主持有，涉及土地權屬問題。

桃米休閒農業區推展協會指出，為避免爭議，日月潭國家風景區管理處希望草湳濕地的土地權屬能夠整合，在取得土地使用同意書的情形下，政府機關或社區才能進一步規劃利用或保護。

由於社區及當地民宿業者希望明年仍能續辦賞螢等活動，吸引遊客，協會強調，已積極尋找替代地點，目前選定水上巷附近地區進行評估，考量腹地規模及交通車程，會適度調整每梯次賞螢的人數，確保品質。

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  • 草湳濕地目前開滿美麗荷花，但遊客也只能遠觀無法進入觀賞。（記者佟振國攝）

    草湳濕地目前開滿美麗荷花，但遊客也只能遠觀無法進入觀賞。（記者佟振國攝）

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