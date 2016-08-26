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〈北部〉大家談

2016-08-26

餐廳餐具 消毒乾淨

賴巧純（24歲，電子業行銷）：

之前看過紀錄片，免洗筷製作過程會浸泡藥水，海運裸露沒包裝，還有老鼠跑來跑去，看了就不敢用，縣府要加強配套，例如方便清洗點，要求餐廳將餐具消毒乾淨。（圖：賴巧純提供；文：記者簡惠茹）

方便清洗 提高意願

黃思敏（27歲，藝文工作者）：

全面禁用免洗餐具，我認為對生活影響不大，唯一會覺得不便的時候是，在外用餐後如果沒有可以馬上清洗餐具的地方，就可能會使使用免洗餐具機會增加。（圖：黃思敏提供；文：記者簡惠茹）

環保材質 接受度高

游阿龍（53歲，餐廳老闆）：

當初政府為防治A型肝炎才推動免洗筷，我認為應該朝環保材質免洗筷的方向來做才對，實行起來難度應該比較低，就算成本高一點，也可以接受。（圖文：記者簡惠茹）

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  • 游阿龍。（記者簡惠茹攝）

    游阿龍。（記者簡惠茹攝）

  • 黃思敏。（黃思敏提供）

    黃思敏。（黃思敏提供）

  • 賴巧純。（賴巧純提供）

    賴巧純。（賴巧純提供）

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