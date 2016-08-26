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〈北部〉億光電子銅鑼擴廠 創造1500工作

2016-08-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕全球LED封裝大廠億光電子，計畫五年投資三百億元籌建新廠，打造全球最大生產基地，出生於苑裡鎮的董事長葉寅夫，優先在家鄉苗栗投資，第一期苗栗銅鑼廠昨天完成設廠，並上線量產，總投資額約一百億元，預估將創造一千五百個就業機會。 

葉寅夫三十三年前創立億光電子，經營光電半導體及模組，並在世界各地發展，八年前在苑裡設廠回饋家鄉。

由於全球LED智慧照明市場快速擴增，億光訂單持續成長，苑裡一、二廠生產線飽和，亟需籌建新廠擴增產能，發展高階產品。

葉寅夫去年率幹部拜會縣長徐耀昌，洽談投資事宜，包括土地取得、交通、環評、消防、建照、水電及投資獎勵等，億光電子後來買下位於銅鑼鄉中興工業區，原錸德科技公司的土地及廠房進行擴廠。

億光電子計畫五年分三期進行擴廠及增購機台設備，第一期苗栗銅鑼廠昨天申辦得工廠登記，上線投入量產。

縣府工商發展處表示，億光電子允諾五年內在苗栗投資三百億元，徐耀昌責成工商發展處為單一窗口協助辦理，在縣府各單位積極努力下，於一年內即完成設廠，預計為苗栗縣創造一千五百個就業機會。

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