〈中部〉堤外道封2年 社頭往林庴還得等

2016-08-26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員大排社頭段堤外便道，是社頭居民通往林厝交流道的捷徑，二年前通車不到一個月即封路，原因是高鐵聯外道路施工，如今該工程早已完工，但堤外便道仍以紐澤西護欄擋道，民眾希望至少讓員大排堤外道儘早恢復通車。

員大排社頭鄉段全長三．五公里，縣府斥資七億多元整治，前年八月完工後，社頭市區居民可直通台七十六線林厝交流道，但社頭人只高興一個月，隨後高鐵聯外道路施工，因該工程與堤外便道交接，交接處被封閉後，車流全都集中到員集路、山腳路。

社頭鄉長劉錦昌表示，高鐵聯外道路第一標已完工，縣府應考量山腳路和員集路的車流量，讓員大排堤外便道直通林厝交流道。

劉錦昌指出，高鐵聯外道路與員大排交接處，聯外道可用紐澤西護欄封住，堤外便道即可直通林厝交流道。

縣府工務處副處長馬英傑回應，暫時不考慮，因為高鐵聯外道路第一標九月就全部完工，驗收通過預計十一月通車，此時若開放這處缺口，週邊均無指示牌、交通號誌及標線，萬一發生事故，由誰負責？