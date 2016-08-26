〈中部〉《口湖鄉長補選》違紀輔選 民進黨縣代表被開除黨籍

2016-08-26

〔記者陳燦坤／口湖報導〕口湖鄉長補選，民進黨縣代表林忠義因輔選非黨籍候選人遭縣黨部開除黨籍，林忠義昨天喊冤，強調自己輔選民進黨候選人近三十年，沒有功勞也有苦勞，被開除黨籍竟沒機會申辯。

林忠義昨天在口湖鄉長補選無黨籍候選人蔡孟真陪同下，展示過去他幫縣長李進勇、立委蘇治芬及總統蔡英文輔選所穿背心，強調他投入選舉近三十年，一路走來都是輔選民進黨候選人，縣黨部卻因他支持蔡孟真，在二十三日開除他的黨籍，他在隔天才知道。

林忠義表示，他幫民進黨輔選是出錢出力、不求回報，現在黨籍遭開除，沒機會申辯，令他相當寒心；蔡孟真也說明她雖非民進黨員，但從政都跟隨民進黨腳步，她看到林忠義的遭遇覺得很心痛，也為他抱屈。

縣黨部解釋，接到黨員投訴林忠義公開為非黨籍候選人站台，甚至開宣傳車到處拉票，縣黨部二十三日曾電話要求他到執行委員會解釋，林忠義卻回覆沒有空，縣黨部為維護黨紀，只能依黨章辦理。