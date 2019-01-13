桃機春節單日旅運量 估逾14萬人次

2019-01-13

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場將於一月卅日至二月十七日啟動春節旅客疏運計畫，桃園機場公司昨日表示，今年春節期間每日班機量超過七九○架次，其中以大年初六的八六二架次最高，單日平均旅運量預估超過十四萬人次。

初六862架次最高

機場公司航務處長陳志嘉指出，去年農曆春節期間每天航班量約七百班，桃機的消化量可達七七○班左右、平均約延誤一小時，以民航局核定今年最高量航班，「延誤可能會超過一小時」，呼籲旅客提前到機場完成報到作業。

面對春節期間爆量旅運人次，機場公司表示，去年平均航班起降已超過七百架次，颱風天疏運期間更有超過八百架次的紀錄，已具備處理大量旅客及航班的能力。

陳志嘉說，將協調地勤單位充分備妥接駁車數量，也希望航空公司備妥充分作業人力，如果有延誤超過三十分鐘，務必向機場公司反映，以利機坪調度。

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