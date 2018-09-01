前瞻二期 422億拚軌道建設

2018-09-01

預算送立院 5大類建設首重台鐵升級及改善東部服務

〔記者李欣芳、鄭瑋奇／綜合報導〕行政院前瞻基礎建設計畫第二期特別預算的預算書已送達立法院，明、後年總計編列二二七五．一億元，其中攸關全國民眾交通便利的軌道建設編列四二二億元，分為五大類，其中以「台鐵升級及改善東部服務」編列二○三．六億元為最大宗，重要建設包括台鐵南迴鐵路台東潮州段電氣化工程建設計畫一一一．五億元、台鐵電務智慧化提升計畫七十一．一億元等。

軌道建設其他四大類，「都市推動捷運」編列一○四．五億元、「高鐵台鐵連結成網」十二．一億元、「鐵路立體化及通勤提速」九十三．五億元、「中南部觀光鐵路」八億元。

一○八到一○九年度的前瞻計畫第二期特別預算案涵蓋軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設與城鄉建設，為打造國家發展需要的基礎建設，蔡政府也積極推動軌道建設。

台鐵南迴電氣化、花東鐵路雙軌化…都是重點

二期軌道經費最大宗的台鐵升級及改善東部服務計畫，包含台鐵南迴電氣化；花東鐵路雙軌化；北宜鐵路提速工程；台鐵電務智慧化提升計畫；票務系統整合再造計畫；成立軌道技術暨驗證中心。

提升電務智慧化 降低電力設備與號誌系統故障率

將花費七十一億元的台鐵電務智慧化提升計畫，台鐵局表示，將逐步把電車線的主吊線，由四十九．五平方公釐更換為較粗的九十五平方公釐，降低電車線斷落機率；電力、號誌、電訊及中央行車控制系統，將朝控制單元模組化、號誌聯鎖電子化等方向進行，提升檢測效率與精準度，預期降低電力設備故障率四十％，每年電車線斷線率降六十％，每年號誌系統故障率降四十％。

南迴潮州段電氣化 將提前至後年春節前通車

台鐵南迴鐵路台東潮州段電氣化工程，交通部長吳宏謀希望提前至一○九年春節前通車，為增加施工時段，九月一日至十二月二十七日，特定時段將停駛潮州至台東間雙向列車，改由公路客運替代。

鐵路立體化包含桃園、台南地下化；嘉義市區高架化；嘉義縣民雄─水上高架綜合規劃；大台中山海線第一階段及第二階段彩虹線系統型式選擇評估等。

台鐵高鐵連結成網計畫 提升轉乘接駁的功能

台鐵高鐵連結成網則有台鐵成功追分段雙軌化計畫；高鐵彰化與台鐵轉乘接駁計畫；高鐵延伸屏東案站址規劃；高鐵左營站轉乘台鐵屏東地區服務優化等。

「都市推動捷運」編列一○四．五億元，主要有捷運三鶯線暨周邊土地開發計畫四十．七億元、桃園航空城捷運線暨土地整合發展計畫二十九．一億元等十六項。