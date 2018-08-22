「一碗麵」魏家姊弟 投身長照／12年前一家人相親相愛故事感動全台 如今他們盼回饋社會

2018-08-22

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮魏家五兄妹在困頓環境之中，彼此不離不棄、相親相愛，共吃一碗麵的故事，發生迄今十二年。雖然母親吳慧萍已罹癌病逝，但外界對魏家的關愛，仍令一家人銘記在心。魏家老二、唯一的女兒魏雪婷，以及老四魏學聖，今年相繼參加竹山鎮東華醫院照服員職業訓練，為需要協助的家庭分勞解憂，別具回饋社會的意義。

十二年前，竹山鎮魏家五名子女因母親吳慧萍罹患子宮頸癌末期住進安寧病房，當時年僅十歲的長子魏冠宇帶著弟妹輪流在醫院陪伴媽媽，懂事貼心的五兄妹省著共吃半碗陽春麵，要留著帶回給媽媽、爸爸享用的「一碗麵故事」，迄今仍讓人感動不已！

竹山鎮東華醫院配合中央長照政策，積極進行照服員職訓工作，魏雪婷、魏學聖姊弟也現身職訓會場，格外引人注目。東華醫院指出，廿一歲的魏雪婷高中畢業後從軍兩年，擔任軍職期間重新思考人生方向，覺得照服員可直接幫助人，更符合她的理想，於是去年辭去軍職返鄉，並參加該院第二梯次照服員職訓課程，七月已考取證照，成為該院照服員。

魏雪婷說，從軍時每月薪資近五萬元，目前照服員的薪資幾乎「打對折」，卻甘之如飴。她指出，媽媽對抗子宮頸癌的那段期間，她和弟弟年紀還小，不太記得相關細節，可是需要別人幫忙和照顧的無助感，卻始終忘不了；如今她從照顧患者的過程中，得到難以言喻的成就感，也覺得充實快樂，是金錢無法衡量的。

十九歲的魏學聖在姊姊潛移默化下，也報名參與該院第三梯次照服員職訓課程。他說，罹癌的小叔今年七月往生，病逝前都是他幫忙翻身、把屎把尿，更讓他決定把對親人的愛與耐心擴及他人。院方表示，魏家姊弟倆不向命運低頭，並以行動展現回饋社會的心意，越顯得難能可貴。

魏家長子目前擔任軍職，三子服役中，么子則是務農。