教團支持裝冷氣 環團籲打造綠能校園

2018-06-06

〔記者吳柏軒、楊綿傑／台北報導〕天氣熱影響學習效果，教育及教師團體多支持國中小學教室裝設冷氣，環團則認為教室全部裝冷氣是政治語言，不應以增加更多排碳量的方式，解決高溫的問題。

列入教室基本設備 不排擠預算

全國教育產業總工會表示，今年梅雨遲到，氣溫天天創新高，學生活動量大、有體育課，加上五月國中會考等，沒道理要忍受酷暑；更批政府資助海地四十五億元改善電力設備，卻未想過改善台灣人民。

新北市教師會也認為，體感溫度動輒四十度，嚴重影響學生學習，呼籲新北市府替國中小裝設冷氣，也認為中央跟地方要共同支付，將其列為教室基本設備，不排擠教育預算。

台南市教育產業工會也與校長協會、家長協會等聯合聲明，呼籲台南市府將冷氣列為優先擴充設備，電費由政府買單，但可規範溫度超過廿八度才開、運轉時間上午十點至下午四點等做為配套。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，團體內的家長意見分歧，贊成者認為天氣太熱，學習跟教學效果不好；反對者認為加裝冷氣除了不環保，也讓室內變冷，室外環境相形更加炎熱。但無論裝或不裝，家長也有共同觀點，就是希望學校必須節能減碳，可建造屋頂花園降溫、用太陽能板增加供電、種植藤蔓長成「綠窗簾」等，讓孩子從中學習校園環保與節能觀念。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣認為，教室全都裝冷氣是選票考量，先不論經費從何而來，從環境角度看，現在都已經用電吃緊了，再增加這些用電量，尖峰用電必定會屢創新高，使問題更嚴重，還不如認真思考如何從通風、抗曬、節能的角度去做，包括打造綠建築、多種植栽，或從油漆使用上著手。