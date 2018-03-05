瀕退場40私校總資產1300億 高教工會憂遭禿鷹覬覦

2018-03-05

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕南亞技術學院傳出將換購校地改善學校財務壓力，少子化對私校壓力搬上檯面。高教工會更估計，目前四十所教師人數最少的大專校院，估計總資產（校地、建物等）高達一千三百億元，高教工會秘書長陳政亮表示，這些學校若轉型退場，巨額資產恐引發「私校禿鷹」覬覦，藉入主之名，行侵吞資產之實，呼籲教育部依私校法接管退場學校，由國家處分土地及資產。

陳政亮指出，私校部分資產出自人民稅金和學生學費，如今少子化退場，不應讓辦學不佳的董事會仍有獲利空間，況且這些董事會已非當初捐資興學的第一代，獲利了結不符捐資精神。私校土地買賣更須防範，私校是否意圖藉此賺取增值差價，或是賤賣土地圖利建商，教育部須把關。

教部應依法接管 由國家處理

高教工會也憂心，有財團可能僅以數千萬元代價，就入主擁十幾億元校地及建物價值的私校，然後關閉科系、停招學生、逼退教師。陳政亮呼籲，無論私校是故意或非故意辦倒學校，最後都應將私校資產交由國家處理，教育部應啟動私校法第廿五條，直接接管欲退場學校，並由國家處分土地，將這些學校資產回歸教育公益，促進高教公共化精神。

全教總理事長張旭政也提醒，「私人興學」不能轉成「私人興利」，教育不是商品，學校不是商業公司，私校是公益法人的價值應該堅持。

輔大教授戴伯芬則憂心私校轉型有利於特定利益集團，以低成本取得廉價大規模校地，製造出社福與文化產業市場上不公平競爭，讓原本只是單純的教育退場問題，成為干預社福與文化產業市場秩序的問題，私校退場後校地應回歸地方政府利用，不該輕易大開圖利私校的轉型後門。