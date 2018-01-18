規模大、嚴重違規露營區 優先清查

2018-01-18

〔記者蕭玗欣、鄭瑋奇／綜合報導〕違法露營場地遍布全台，全台逾一千七百個露營場地，超過九十％都不合法，交通部長賀陳旦昨直接表態，接下來會先挑選規模最大、違規情況最嚴重進行清查，預計今年三月底前，公布不合規定、但可以改善的名單；觀光局昨也表示，露營專區網站第二波將持續公布合法露營場地名單，同時揭露違法名單。

觀光局「露營專區」日前上線，首波公告八十五個公有、合法露營場地，原預計下一波要公布違法名單，但觀光局長周永暉日前卻推說要地方業者優先公布，再加上全台已知露營場地高達一千多個，但觀光局掌握數量卻不到五％，外界認為有包庇業者嫌疑。

交長︰違規但可改善者 3月公布

賀陳旦表示，觀光局在一個半月的時間，就清查並公布合法業者名單，已算是擔下重擔，未公布非法名單，或許是因業者或民意代表的壓力。賀陳旦強調，這個壓力不一定是負面，畢竟台灣長久以來沒有明確規範，突然要畫一條合法的線出來，的確很困難。

賀陳旦表示，公布合法名單後，可以讓消費者去選擇合法露營場地。對於許多有心經營的業者，不合規定但並非不合法的部分，政府也要思考主管機關是否有放寬的可能性，能夠如何輔導讓業者合法；涉及用地違法的業者，應盡量趁早結束合約、減少投資。

觀光局表示，民間自行公告的露營場地，有些是涉及露營場地土地申請使用、開發許可、有些是因為露營設施等安全要件，將協調地方政府積極查報，待中央部會及地方政府盤點資訊，列為後續公告名單。