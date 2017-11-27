醫學中心、區域醫院門診減量 大醫院：先提升基層醫療水準

2017-11-27

〔記者林惠琴、林彥彤／台北報導〕分級醫療成效不佳，健保署再祭新政策，預計各醫學中心、區域醫院門診量每年將降二％、五年減十％，以落實分級醫療。不過，各醫學中心無奈指出，推行分級醫療不該只要求大醫院降低門診數，關鍵應是提升基層醫療，讓民眾有信任感自主就近醫療。

馬偕醫院董事長劉伯恩指出，為推分級醫療，政府陸續以增加部分負擔等手段要降低醫學中心門診量，不少醫院也以「自我砍頭」自律告知患者小病就近求醫就好，但半年來成效不彰，明顯因民眾長期對小診所不信任。不可一味只限制大醫院，而應提升基層醫療水準，讓患者放心。

台灣私立醫療院所協會理事洪子仁也主張，政府要用行政手段管制門診量，雖易執行但成效恐不彰，也可能引發醫護人員不滿，是一種懲罰式新制；應從民眾端改善起，例如對非急難症的患者，部分負擔更提高到「有感」，就能減少逛大醫院。

此外，洪子仁提及，高齡化社會來臨，民眾共病需求增加，為能獲「一站式」服務，當然更往大醫院跑，建議應鼓勵基層院所也設共照機制，醫學中心、區域醫院與基層診所可上中下游結盟，讓患者知道且有信心到診所看病，更自然達到分級醫療，否則強制限制大醫院門診量恐引發民怨。

台灣社區醫院協會監事長朱益宏則認為，醫學中心等減門診量方向正確，但現行大醫院部分負擔已有提高，未來新制上路，有大醫院可能只向輕症民眾收取部分負擔、但不申報健保，因此須有配套防範。

此外，不能只看門診量，還要檢視疾病別，例如穩定的慢性病等可下轉至小型院所，但癌症或罕病追蹤仍要留在大醫院，須避免減到不該減的病人；且目前醫院申報健保門診費用占總額過半，高於急診、住診，也要搭配調整，以免醫院更不想看重症。

台大醫院則提醒，短時間要看見分流醫療成果是不可能，建議政策不該只追求降低門診量，而作為公立醫院，只能配合政府政策。