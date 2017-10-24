海廢第3高 環署擬推塑膠吸管減量／每年使用量估逾30億根 環團呼籲加速管理、限用

2017-10-24

〔記者楊綿傑、黃以敬／台北報導〕無辜海龜鼻子卡著吸管，被拔出時鮮血直流的畫面，讓人看了心疼。塑膠吸管是常見的海洋垃圾，高居環團淨灘拾獲廢棄物統計榜第三名，呼籲政府加速管理及限用，並鼓勵民眾使用紙吸管等環保吸管。

環保署表示，正逐步進行減塑政策，明年初塑膠袋限用擴大實施後，將針對塑膠吸管與通路商及製造商討論，預計朝「不主動提供」及「集中回收方式」等方向推動減量。

塑膠吸管因為成本低廉、方便所有年齡層使用，不論寶特瓶、手搖杯、鋁箔包，在店家內用或是外帶，都有機會用到，推估起來每年實際使用量超過卅億根。

荒野保護協會專員胡介申說，去年二四○筆淨灘數據資料，統計出海洋廢棄物有九成與塑膠有關，前五名為寶特瓶、塑膠瓶蓋、吸管、塑膠提袋、外帶飲料杯。寶特瓶目前有回收獎勵機制，塑膠袋明年起將擴大限用，吸管卻未有任何管理作為。他建議宣導「重複使用」取代「用過即丟」的觀念。

綠色和平海洋專案主任顏寧指出，希望環保署可提出更全面減塑的時程規劃，其實吸管是非必要用品，一旦需求壓下來，廢棄物的數量也會減少。

初期朝源頭減量、宣導做起

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，塑膠袋可以法令進一步限制，是因為有明確替代方式，且經過長期規劃。但有些飲品若沒有吸管，確實不容易喝，因此環保署先朝「源頭減量」及「宣導」方向做，能不用就不要用，替代品能夠取代到六、七成的時候，就能考慮限制或者付費才能取得。

在時程規劃方面，賴瑩瑩說，目前全力執行明年元旦起限塑及禁柔珠的政策，所以最快明年開始討論塑膠吸管的管理，可能會請大型業者不主動提供吸管，並請販賣業者集中回收。

買飲料不附吸管 恐引發民怨

消費者黃姓小姐支持減少塑膠垃圾、自備環保杯買飲料，建議設計不需吸管的飲料杯，更有效減少吸管垃圾。但也有民眾抱怨環保署管太多，有些飲料用吸管飲用比直接就口更衛生，也比較不會濺灑，減塑應該是要先做好所有塑膠垃圾回收處理，若要求買飲料不附吸管，恐怕會引發民怨。