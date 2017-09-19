同性婚改變「夫妻」定義 恐影響代理孕母立法

2017-09-19

〔記者林惠琴／台北報導〕國內人工生殖法案，還有一塊卡關二十年的代理孕母立法尚未完成，衛福部國健署長王英偉表示，今年大法官同性婚姻釋憲案恐改變「夫妻」定義，也將影響代孕立法內容，最快擬一、兩個月內邀專家討論，估計要等「民法」修法完成才能定調，但代孕法案推動者認為應脫鉤處理，不要再耽擱了！

估計等民法修法 才能定調

我國一九九六年草擬完成「人工生殖法草案」，內含開放代理孕母版本，但二○○三年衛生署人工生殖技術諮詢委員會議決議，「人工生殖法」與代孕脫鉤處理，直到二○一二年立法院社福及衛環委員會決議，一年內提出代孕法案，但相關「人工生殖法修正草案」版本，出了衛福部大門後，兩度遭行政院退回，最近一次是去年十月，一說是代孕福利、義務等內容須更完備，一說則是去年其他重大法案吵不停，不希望戰火更旺。

原本今年初藝人小嫻自爆天生無子宮、無法懷孕，赴美尋求代孕失敗，再掀代孕立法討論，當時國健署打算兩個月內完成相關草案檢視，但王英偉指出，後來大法官解釋「民法」未保障同志婚姻違憲，應研擬修法，此舉可能改變「夫妻」的定義，連帶影響代孕法案認定的符合對象與條件，必須重新討論。

過去代孕爭議包含外界擔心孕母造成子宮工具化或商品化、剝削弱勢族群、助長傳宗接代、影響孕母隱私權及身體自主權，以及懷孕終止權利、缺陷兒人工流產等，還有代孕有償或無償、代孕仲介等問題；在代孕子女方面則關心親權認定、任一方反悔怎麼辦、缺陷兒成人球、小孩探視權等。

未來「夫妻」定義可能改變後，也更添變數。王英偉強調，最快一、兩個月內，邀專家學者開會討論，檢視可能遇到的難題、可調整等，今年要送出草案，「一定來不及了」！

代孕推動者︰應脫鉤處理

長期致力推動代孕立法的和信醫院藥學進階教育中心主任陳昭姿說，二十年前，她就提過代孕應考量同性，曾有一名男同志分享，父親接受他出櫃，但要求生一個孩子傳香火，可惜國內代孕不合法，只好往國外找，如今要納入法案討論符合人權需求。

不過，陳昭姿認為，原本已擬好的法案可先修正送到立法院，讓飽受不孕症困擾的夫妻能解決問題，不要對不起等了二十年的人；至於同性，就等「民法」修法後再評估調整事宜，可一邊做一邊改，不要再耽擱下去了。