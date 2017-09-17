彰化首見石虎 慘遭路殺

2017-09-17

〔記者劉曉欣、湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉彰南路前天發現石虎遭路殺！農委會特有生物保育中心助理研究員林育秀表示，這是彰化縣首次有石虎的確切紀錄，由於石虎是瀕臨絕種保育動物，首次發現就被撞倒死在馬路上，令人非常遺憾！

林育秀表示，彰化縣未曾有石虎確切紀錄，雖有自動相機監測系統，但從未拍到石虎，團隊前晚接獲通報在彰化芬園發現石虎路殺，不敢相信。

彰化首見石虎紀錄，林育秀推測有兩個可能，第一是從台中霧峰沿著烏溪來到彰化，因為這個季節是亞成體拓展領域的時期，彰化發現的石虎很年輕，有可能是離開媽媽要拓展領域所以來到彰化；第二不排除八卦山可能有石虎族群，只是密度較低。

林育秀強調，彰化首見石虎的意義，代表我們對石虎了解太少，應投入更多調查與研究。這已是今年第七起石虎路殺事件，顯示在石虎出沒的路段，要加強提醒用路人應減速慢行，減少對石虎造成的危險。

林育秀說，因天氣炎熱，前晚發現的石虎屍體已腫脹且傷口都是蛆，個體確認為公的亞成體，體重約三公斤，同時改寫石虎的分布，應包括苗栗、台中、南投與彰化。

彰化縣民眾楊順宇前天上午十點開車經台十四線彰化芬園路段，發現快車道上橫躺著動物，當時因趕路不便下車，約十二點回程發現動物還在車道上，下車觸摸，發現牠全身冰冷，疑為貓屍。

楊順宇就先把屍體搬到中央分隔島以免被輾，等晚上有空再來處理，他也拍照傳給朋友、環境教育老師楊玉如，楊玉如一看到照片就說：「這是石虎。」前晚通報特生中心人員處理。

楊順宇表示，以往他只要在路上看到犬貓屍體，都會帶走找地方掩埋，因為每個生物都有靈魂，死去的生命都應該入土為安，沒想到這次意外發現石虎。