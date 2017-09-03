全國文化會議 藝文工作者低薪成話題

2017-09-03

〔記者楊明怡／台北報導〕全國文化會議昨天、今天召開，2002年曾以陸委會主委身分參加上屆全國文化會議的總統蔡英文，這次以總統身分出席，表示國家要轉型，文化政策也必須要升級。文化部長鄭麗君說：「15年等到這個會議。」承諾這兩天全國文化會議大會形成的具體結論，會融入文化政策白皮書和《文化基本法》中。

昨天下午的分組論壇分兩場地進行，討論「文化六力」：文化民主力、文化創造力、文化生命力、文化永續力、文化包容力和文化超越力。在「文化創造力」論壇中，與會人士討論到藝文工作者的勞動權益，指出藝文工作者平均薪資不符勞基法最低工資、公部門藝文標案金額過低等現狀，也有人舉近日徵才的台南美術館開出要求3年美術行政經驗、外語能力佳的職缺，月薪卻只給27K，可見政府委外經營場館約聘僱用人高條件卻低薪資。

屏東百年竹塹古屋持有人張洧濟現身「文化生命力」分組論壇，向文化部求援。原來，約有140年歷史的「恆春張家北門古厝」，在2015年登錄為法定「歷史建築」，但是附屬建築設施竹塹等範圍卻未登錄到，導致部分竹塹在2017年遭強拆。

清大教授王俊秀聲援表示：「我們在現場看到一個保存文化資產的血淚，如果我們不行動，算什麼文化人？」王俊秀並表示，過去大家認為公益信託用來進行環境保育與文化資產保存，但是「公益信託完全被財團用來省錢省稅」。

文化部表示，昨天的會議主要是透過由下而上方式討論來凝聚共識，在收集各界意見後，部長鄭麗君會在今（3）日閉幕式，以結論報告的方式回應。另外，今天上午將邀教育部長潘文忠、經濟部代理部長沈榮津和文化部長鄭麗君共同進行「文化治理焦點論壇」，下午則是「文化基本法論壇」，都將進行網路直播，邀民眾共同關注。