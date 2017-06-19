美國基改馬鈴薯 最快明年上市

2017-06-19

〔記者林惠琴／台北報導〕美國三年前核准基改馬鈴薯，該廠商也申請進口台灣，是國內開放基改食品原料進口以來，首宗基改馬鈴薯申請案，依我國過去審查基改食品原料的經驗，通常需要一年至三年的時間，因此推估可能最快明年有機會上市。

廠商為美麥當勞薯條供應商之一

根據衛福部食藥署統計資料，目前核准基改食品原料有五種，共一一九張許可證，其中，玉米有六十五張、黃豆有廿四張、棉花廿二張、油菜七張、甜菜一張。

基改馬鈴薯由美商優秀基因生技股份有限公司台灣分公司申請，書面資料標註轉殖特性為「具低丙烯醯胺潛力及減少黑斑」。據了解，基改馬鈴薯研發商為美國麥當勞薯條主要供應商之一，除了台灣以外，也已同步向日本、韓國、中國申請進口。

食藥署︰難推論開放時間點

衛福部食藥署食品組科長周珮如表示，基改馬鈴薯已獲美國、加拿大、澳洲等地核准，業者提出申請案後，必須經過基因改造食品審議小組委員書面審查，並開會討論，過去國內審查基因改造食品原料到實際發布許可證所需時間約一年至三年不等，因此難推論是否會通過及通過的時間點。

台灣大學公衛學院職業醫學與工業研究所曾發表研究證實，丙烯醯胺會誘發基因傷害，是致癌的危險機轉，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海認為，基改馬鈴薯業者宣稱可以降低丙烯醯胺，看起來是好事，但問題是使用的是基改技術，而基改食品對於人類健康的影響在國內外均引發極大討論，且薯條、洋芋片是小朋友的最愛，長期食用是否具有危害不得而知，建議主管機關應以最嚴格的標準好好檢視，以維護國人的安全。

專家籲嚴審 環團不樂見

主婦聯盟環境保護基金會執行長呂佳育指出，基改作物的耕作方式對於土地不友善，可能傷害生態、田間動物，且因為大量使用農藥，也具有危害人體健康的風險，因此實在不樂見主管機關開放基改馬鈴薯進口，呼籲應該要審慎評估，並提醒消費者購買產品可以多看標示，確保自己權益。

周珮如強調，目前基改馬鈴薯能否開放仍是未知，並且食藥署對於基改作物的審查較其他食品嚴格，會確認育種、成分等內容，評估安全性才會通過，民眾不要過於恐慌。