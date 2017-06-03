修復細胞可望防癌 台大副教授獲獎

2017-06-03

〔記者黃邦平／台北報導〕中研院昨揭曉今年「年輕學者研究著作獎」，共有十位新生代學者獲獎。院長廖俊智親自頒發獎金及獎牌時表示，比起「Impact factor（影響指數）」，更重要的是「研究的Impact（影響力）」， 期許得獎者將這份榮譽視為責任，帶動台灣年輕學者研究風氣。

這次獲獎的有數理科學組三人、生命科學組三人、人文及社會科學組四人。

其中，中央大學太空科學研究所副教授張起維觀測分析形成地球與太空介面的熱氣層與電離層，運用台灣福衛三號衛星觀測資料，分析建立電離層全球分布、一日及季節變化；台灣大學物理系副教授蔡政達在發展適用奈米系統之新密度泛函理論上具有新穎獨特之見解。台師大地球科學系副教授謝奈特在岩石學及地球化學的基礎知識有重大發現。

中研院植物暨微生物學研究所副研究員郭志鴻致力於細菌基因體演化研究，了解細菌發展共生關係。台大生化科學研究所副教授冀宏源專注在細胞修復受損基因及其分子的作用機轉，未來可望應用在癌症預防及治療。長庚大學臨床醫學研究所副教授顧正崙研究「人類抗伽瑪干擾素自體抗體」，提出新的治療方式。

人文及社會科學組的得獎者中，中研院政治學研究所助研究員吳文欽探討威權國家貿易政策成因，解釋為何貿易開放帶來經濟成長，卻未能成功催生民主化。

台北醫學大學語言中心助理教授周昭廷研究斯里蘭卡官方語言Sinhala語，有重要貢獻；中研院中國文哲研究所副研究員范麗梅研究出土簡帛學術類文獻研究方法論的困境。

中研院歷史語言研究所助研究員鄭雅如以唐代女性官員上官婉兒為中心，揭開唐代前期宮廷女性預政與性別觀念、官僚制度、黨派競逐，解析政治與士族家庭文化。