美女教授遭解聘 「台大要我閉嘴」

2017-03-03

張正琪控台大審議 沒給答辯機會

〔記者曾韋禎、林曉雲／台北報導〕台灣大學針對郭明良論文造假案，決議解聘生化科學所教授郭明良及口腔生物科學研究所教授張正琪。張正琪昨召開記者會，大聲喊冤，除了指控台大要她「閉嘴」外，更強調審議過程都沒給她答辯的機會，審議結果與事實完全不符，輕重失衡，違反比例原則。

張正琪表示，台大在去年十一月十一日叫她去校長室，校長楊泮池、副校長郭大維、主秘林達德與郭明良都要求她閉嘴，由校方負責處理。林達德則表示，張正琪的閉嘴說，「不是事實」，他強調：「校方只是指定主秘擔任校方對外統一的發言窗口，我們不會要一個台大教授閉嘴，怎麼可能這樣？」況且當天的重點人物是郭明良，並非張正琪，校長怎麼可能要她閉嘴？

張正琪還指控教審會遲至審查前一晚才拿到資料，就要在九小時內對八個人的十七篇論文進行審查，如何能得到正確結果？另外，整個過程都沒給她答辯的機會，審議結果與事實完全不符、輕重失衡至違反比例原則，甚至還搞錯造假的負責人，過程充滿黑箱，她絕對無法接受。

圖檔重複已勘誤 也非實驗指導者

張正琪解釋，她只在造假四篇論文中的其中兩篇名列第三作者。二○○八年刊於JBC的論文，她不過是潤飾英文的第三作者，並非實驗指導者。台大認定刊於JNCI的論文，有兩處圖檔重複套用，但她已於去年十一月十八日勘誤，經JNCI建議完成註記，並非抄襲；二○一三年刊於CDD的論文，台大認定有不同實驗之圖檔剪貼，但她已交付所有圖檔，確無任何剪貼或造假；二○一三年刊於Oral Oncol的論文，台大認定實驗結果、時序、圖檔資料涉不實，但她亦交付所有圖檔，也無造假。自己涉及論文的程度極輕，卻要承擔最嚴重的懲處，有失公允。

林達德表示，張正琪有到校教評會說明，調查是依據所有共同作者提出的書面說明或親自說明做交叉比對，光是一張照片是誰提供的，就會比對很多人的意見，最後才做出結論。特別委員會只是檢視所有調查報告，並未特別針對張正琪。

張正琪並聲淚俱下表示，過去三個月以來，網路上出現各種妨礙其名譽的謠言，多達十三．八萬筆，甚至稱其為「北港香爐」，這要她如何面對女兒？她已對網路上的誹謗言論採取法律行動。

台大：調查過程嚴密謹慎

台大則發出聲明反擊，強調所有的調查程序均嚴密謹慎，也有給張正琪說明的機會。林達德強調，依據教師法，解聘一定要走完三級三審的程序，張正琪如不服，可以循管道提出申訴。

教育部長潘文忠昨在立法院答詢表示，將在三月中旬作出調查結果和處分。