雨潑搗蛋 機捷3車站水桶接水

2017-02-26

〔記者鄭淑婷、鄭瑋奇／綜合報導〕桃園機場捷運將在三月二日正式通車，北台灣這幾天下雨，機捷沿線的A5泰山站、A8長庚醫院站、A9林口站被民眾發現有多處漏水，尤以A8站最嚴重。桃捷公司董事長劉坤億表示，檢視後並非站體結構出問題，是綠建築設計造成的「雨潑」現象，已請高鐵局全線檢修，不會影響通車時程。

高鐵局說，已要求廠商針對天花板滴水處盡速補強，屋簷因雨勢出現「雨潑」等問題，也將專案改善。

民眾︰雨勢不大就漏水 下大雨怎麼辦

機捷至少有三個車站被試乘的民眾發現站體多處漏水、候車月台濕漉漉，昨天站區工作人員拿出水桶接水，廁所天花板也「滴滴答答」。民眾憂心地說：「雨勢沒有很大就漏水了，萬一下大雨怎麼辦？」

劉坤億表示，A8站是高架車站，採綠建築設計，為了採光、通風等考量，月台層有部分鏤空，在雨勢較大時可能出現「雨潑」現象，已聯絡高鐵局加裝擋雨板。

高鐵局捷運工程處處長曹樂群表示，當初車站設計為節能減碳而採用綠建築，站體的確較通透。去年起已針對各站加強，減少雨水潑進站的機會，例如增加玻璃擋雨，月台層做導溝、減少積水等，昨晚承包商已到現場檢視。

推出「一三五」團體定期票價優惠

桃捷公司昨天提出「一三五」團體定期票價優惠方案，桃園市長鄭文燦選在緊鄰合宜住宅的A7體育大學站公布內容，「一三五」是指「使用期一百天、三百人以上申辦、票價打五折」。

鄭文燦說，「一三五」的前提是申辦的團體必須起站或訖站的任一站相同，例如，三百人都在A1站上車，下車處不限制，採記名制、限本人使用，在指定站間內不限次數搭乘，已有公司行號、社區揪團報名。

以A1台北車站到A7體育大學站為例，單程票價八十元，「一三五」團體定期票可使用一百天，票卡費用五千六百元，平均每月一六八○元，僅通勤日搭乘（約七十天）平均每趟四十元，等於單程票價打五折。

但昨天有部分住戶質疑「合宜住宅不是豪宅，機捷票價卻很貴族」，抱怨A7與A6才一站之隔，到A1站的票價卻多卅元，場面一度火爆。劉坤億表示，A7跟A6兩站的間距長達五公里，票價很難比照A6站。