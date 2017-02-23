拆出一片天 沒畢業就獲聘工程師

2017-02-23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕清寒生成功翻轉人生！台北城市科技大學機電整合研究所學生王同清因家境清寒，成長過程中，無法像同年齡小孩一樣擁有自己的玩具，但他從小就喜歡拆解家裡的電器用品，就連大學打工的薪水都拿去買3D印表機材料自行組裝，用最低預算學習3D列印軟、硬體專業知識，最後如願進到知名企業雷寶科技實習，積極的工作態度，讓他還沒畢業就被升為正式員工。

從小就喜歡拆解家電

王同清從小就對齒輪轉動的原理相當好奇，經常拆卸家裡的電風扇、刮鬍刀、電視機等家電，高高興興拆解完才發現裝不回去，等媽媽回家發現後免不了挨罵，卻也因此種下日後愛動手做的因子。

上大學後，王同清為減輕家裡經濟負擔，利用課餘時間打工，得來的薪水扣除生活費外，一分一毫都不願意浪費，全用來購買機器設備，像是雷射雕刻機等研究、組裝，增加自己的專業能力。

租屋處宛如小型工廠

王同清的「專題實務」指導老師楊文治說，王同清小小的租屋處儼然像個小型工廠，堆疊著許多工具、機器，住的地方還兼具實驗室功能，「專題製作作品交來時比其他同學精緻，連我看到都嚇一跳！」

王同清在導師陳志明鼓勵下，決定透過產學實習進入知名企業雷寶科技，負責寫程式、偵除程式錯誤，積極協助團隊的做事態度，讓公司滿足客戶端客製化需求，專業能力也受到主管稱許，目前已是能獨當一面的專案負責人。

雷寶科技研發經理謝醒陽表示，一般的軟體工程師多是處理主管交辦之事，王同清卻不只如此，常主動向同事伸出援手，工作態度受到肯定。