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誤食沒得救！劇毒銅鑄熟若蟹 現身澎湖龍門住宅巷道

含有劇毒的銅鑄熟若蟹，竟出現在陸地住宅群。（記者劉禹慶攝）

含有劇毒的銅鑄熟若蟹，竟出現在陸地住宅群。（記者劉禹慶攝）

2024/04/13 09:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕1毫克蟹肉可殺死30隻老鼠！毒性僅次於繡花脊熟若蟹的銅鑄熟若蟹，赫然現身湖西龍門住宅巷道，民眾發現後緊急通報農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心，專業技士冼宜樂連夜前往，帶回水試所飼養研究，呼籲民眾千萬勿食用不明水產品。

銅鑄熟若蟹俗名「埋扇蟹」，分布於太平洋的日本、琉球、台灣南部和各離島岩礁、東南亞各國、西沙群島、海南島、夏威夷等地，體長、大小與招潮蟹幾乎相同，全身顏色以銀灰至白色為底，加上帶深紅、咖啡色的獨特花紋，其肌肉及外殼均含有神經毒素類的河魨毒素和麻痺性貝毒，又以螯腳的毒素最強，蟹殼其次，在琉球又被稱為「眼鏡蛇蟹」。

銅鑄熟若蟹到底有多毒？動物界裡唯一能與埋扇蟹毒性相比，只有爬蟲類中的珊瑚蛇，但被珊瑚蛇咬到仍可急救，誤食埋扇蟹則沒有辦法，因為埋扇蟹的毒性太過強烈，且體型小，無法提製血清，日本也曾實驗證實，光是牠1毫克的蟹肉，就足以殺死30隻以上的老鼠，琉球也曾經有人發生過誤食埋扇蟹煮成的鍋物，結果與食者10幾人皆口吐白沫，倒地抽搐後休克，送醫急救後仍不治身亡。

由於銅鑄熟若蟹是海蟹，為何會出現在陸地上的龍門住宅區，還由水溝巷道中竄出，被住戶小朋友發現，所幸家長相當機警，緊急聯絡澎湖漁業生物研究中心，才未釀成誤食悲劇。至於銅鑄熟若蟹出現陸地，可能是後方住戶為刺網作業漁民，螃蟹隨著刺網上岸所致。

民眾捕獲劇毒銅鑄熟若蟹，交由澎湖漁業生物研究中心。（吳宜芳提供）

民眾捕獲劇毒銅鑄熟若蟹，交由澎湖漁業生物研究中心。（吳宜芳提供）

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