機捷自由試乘首日／ 北車擠爆 桃園還好

2017-02-17

昨湧5.2萬人次 北車就1.3萬

〔記者鄭瑋奇、邱奕統、鄭淑婷、李容萍、謝武雄／綜合報導〕桃園機場捷運昨日起至三月一日開放民眾自由試乘，每日預定開放兩萬人次，但昨天試乘人潮踴躍，共有五萬二千多人次體驗搭乘機捷。位於台北車站的A1台北站，昨早不到八點就擠滿民眾排隊要領號碼牌，許多民眾抱怨光排隊就超過一小時，太沒效率。

桃園捷運公司董事長劉坤億表示，昨日檢討後，A1站今日起不分梯次，從七點四十分開始將一直發放號碼牌，避免排隊太長。

機捷自由試乘原全線預計每日分四時段發放兩萬份號碼牌試乘，不過昨天試乘人潮踴躍，A1站更是排隊人潮爆滿。現場觀察，一台號碼機約五秒才能抽出一張號碼牌，加上昨日有送旅客紅包與手冊，一位旅客大約需要十秒左右的時間才領完號碼牌，一樓號碼牌機器又兩度故障，有部分民眾排隊不耐煩，大罵太沒效率。

總算等到 老伯伯開心試乘

相較於A1台北站及新北市各站都大排長龍，桃園市境內各站只有A21站的上午人潮較多，其他各站不用排太久就能順利搭車，有老伯伯開心地說：「等了二十年總算等到了，還以為這輩子沒機會坐到呢！」大多數民眾都反應良好，認為平穩、舒適且沿途景色優美，未來出國更方便了。

桃園大眾捷運公司表示，昨天首日搭車者達五萬二七五一人次，進出量最大的是A1台北站，將近一萬三千五百人次，今天起會依照昨天各站進出人次進行調整，開放人數也從原本的二萬人，放寬到二萬五千人。

今起放寬人數到2.5萬人

桃園市政府昨也邀集各國駐台使節或代表處官員搭乘機捷，共有廿三個國家的駐台官員參加，由外交部長李大維、桃園市長鄭文燦等人陪同搭車，外國使節對於機捷讚不絕口，肯定舒適、平穩，可改善桃園機場的聯外交通問題。

A1站預辦登機服務也於昨日一併啟用，華航與長榮集團都有提供預辦登機、行李托運服務。不過昨日第一位使用自助托運行李功能的日籍旅客就發生狀況，行李明明只有十三公斤重，離重量最大限制的卅公斤還有一段距離，但電腦竟然顯示行李超重，只能改為人工托運。

桃園機場公司總經理蕭登科表示，這是航空公司限重設定問題，自助托運行李機器沒有問題，試乘階段正好讓航空公司將機器端問題找出來一次解決。

預辦登機方便 省了30分鐘

一位使用自助報到機的張先生說，預辦登機服務可說超方便，辦完手續直接搭捷運到機場，預計至少比平常可省下卅分鐘的時間。