傳統領域劃設辦法上路 原民團體、立委不買帳

2017-02-15

〔記者吳柏緯、邱燕玲／台北報導〕原民會昨發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，未來全台約80萬公頃的公有原住民傳統領域，都將可循此辦法劃設，實踐原住民族的土地正義。不過，原住民族青年陣線及朝野立委皆批該劃設辦法排除私有地，藐視部落、出賣原住民族土地。

排除私有地 原陣批出賣部落

原住民族青年陣線批評，民間不斷強調，傳統領域排除私有土地，將使原住民族土地權利支離破碎，但原民會版本卻仍排除私有地。

時代力量立委高潞‧以用則嚴詞指原民會與行政院聯手出賣部落。她憤慨表示，未來原住民族除了將在自己的土地上流浪外，也失去族人對於自身部落的主權，更沒有辦法遏止企業或資本主義進入，無法預計會有多少個「杉原棕櫚濱海渡假村」通過。

民進黨立委陳瑩表示，該辦法沒有完整劃設、公告傳統領域，非常荒謬，她不能接受。

國民黨立委廖國棟受訪指出，劃設辦法未採納他去年提供的書面意見，內容也無法維護原住民族土地權益，原民會應立刻撤回此辦法。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，事前的溝通與意見徵詢都已經做了，而且這項辦法將可落實原住民族的土地正義，非做不可，因此不會撤回。

他強調，憲法保障人民的財產權，若原民會逕自將私人土地列入，不但有違憲之虞，且將發生土地所有權人使用土地時，須經原住民族部落同意的怪異情形。

民進黨立委谷辣斯‧尤達卡則認為，這是落實原住民土地正義的第一步，她並表示，這項辦法是基於「原住民基本法」的規定所制定，而原基法只規範公有土地。對於私有地，應由政府出面透過法律向地主徵收，待變成公有地後，再循此辦法歸還給原住民族。

東華大學民族事務與發展學系教授陳張培倫說明，原住民土地因過往複雜的歷史因素遭到分割、甚至成為私人土地，劃設辦法排除私人土地，應是降低反彈、較折衷的辦法。

根據原民會統計，從90年代開始的「還我土地運動」，至今向政府爭回約2萬公頃的原保地；未來循此辦法，將可從政府手中取回約80萬公頃的土地，粗估保留地加上傳統領域可達到106萬公頃。