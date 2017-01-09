2017-01-09

芝山岩主要保存兩層史前文化，即芝山岩文化與圓山文化。芝山岩文化出土文物豐富，除了陶、石、骨、貝器之外，並發現有稻米、草編、木器等遺存物。

芝山岩文化遺址分佈於西北角的石頭公廟與雨農國小之間，在1993年被指定為國定古蹟，該處同時也是19世紀漳泉械鬥戰場。市定古蹟芝山巖惠濟宮則坐落於芝山岩山丘上。（記者鍾泓良）