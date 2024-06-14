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陽交大赴美參加全球最大火箭競賽 挑戰發射並成功回收

陽明交大Formosan Fox火箭隊將參與全球規模最大的大學生業餘火箭競賽「2024美國太空港盃（Spaceport America Cup 2024，SA Cup 2024）」。（陽明交大提供）

陽明交大Formosan Fox火箭隊將參與全球規模最大的大學生業餘火箭競賽「2024美國太空港盃（Spaceport America Cup 2024，SA Cup 2024）」。（陽明交大提供）

2024/06/14 15:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕全球規模最大的大學生業餘火箭競賽「2024美國太空港盃（Spaceport America Cup 2024，SA Cup 2024）」將於美國新墨西哥州舉辦，東亞唯一參賽隊伍、陽明交大Formosan Fox火箭隊今出發前往參賽，目標是在新墨西哥州的沙漠中，將火箭發射至3000公尺高空並成功回收。

陽明交大指出，Formosan Fox火箭隊的成員來自不同專業背景，包括機械系、電機系、電子系與系統工程所，主要由陽明交大學生組成，也包含清大及虎尾科大的學生。跨學科領域的合作使團隊研究範圍更廣泛，同時提升在火箭設計、製造及測試的可靠度及效率。

Formosan Fox將代表陽明交大與來自美洲、歐洲、亞洲等32國的逾百組學生團隊競逐美國太空港盃決賽。要實現火箭發射並成功回收的目標，關鍵在於各次系統的密切配合，包括結構、航電、酬載、推進與回收次系統，使得系統工程與團隊整合更為重要。

而為了提升技術水平和實作經驗，Formosan Fox火箭隊持續與國外團隊進行交流，並與泰國、菲律賓大學形成姊妹隊，以及和位於美國的火箭導師 Julian Chee 和Dan Fries合作。跨國的密切合作不僅增強團隊技術能力，更拓展團隊成員視野，讓台灣在國際舞台嶄露頭角。

團隊指導老師、機械系助理教授陳竺博淵表示，參賽學生結合「專業實作」、「創新思考」、「學術融入」3面向，運用自學專業，加上對研究及實作的高度熱情，已準備好迎接挑戰、再創佳績。未來也將以更成熟的技術與積累的寶貴經驗，激勵懷有火箭夢想的青年投身太空領域，共同推進台灣太空產業。

航電板裝載AV Bay與火箭本體組裝。（陽明交大提供）

航電板裝載AV Bay與火箭本體組裝。（陽明交大提供）

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