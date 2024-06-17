大溪唯一透明景觀電梯易故障、悶熱 7、9月兩階段施工改善停用

桃園大溪唯一透明景觀電梯易故障、悶熱，7及9月2階段施工改善停用。（記者李容萍攝）

2024/06/17 20:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區被列為「十大觀光小城」，大溪老街每到假日遊客多，毗連老街的大溪中正公園景觀電梯因使用頻繁，常有零件鏽蝕及內部悶熱、通風不好等問題，導致搭乘舒適度不佳影響遊客觀感。市府風景區管理處執行2階段改善工程，將於7月8日至10日搭設鷹架施工，另9月2日起至10月上旬施作電梯隔熱玻璃，期間暫停對外開放。

這座透明景觀電梯位於大溪橋畔，高約16公尺，過去遊客需從大慶洞口走階梯步道至大溪老街，對老幼與身障朋友較不便，市府設置電梯增加無障礙空間，景觀電梯每年搭乘逾70萬人次，去年5月還因故障率高重新大整修。

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觀光旅遊局長周柏吟指出，大溪中正公園景觀電梯2017年興建，隨著使用年限增加，每到假日遊客眾多時，使用頻率過高及長期設置在戶外，常造成零件鏽蝕耗損、電路設備過熱，導致容易故障維修頻繁，而電梯井使用的玻璃材質也讓電梯內部過於悶熱，進一步影響遊客安全性及舒適性。

風管處為延長大溪景觀電梯的使用年限並提升設施品質，辦理「大溪中正公園景觀電梯設備暨電梯井改善工程」，施作項目包括隔熱玻璃更換工程、隔熱紙工程、新增通風設備及鋁百葉窗及屋頂口隔熱板等，為減少電梯封閉期間造成遊客不便採2段式施工，分別於7月8日至7月10日施作鷹架搭設施工作業，再於9月2日起至10月上旬施作隔熱玻璃施工作業，施工期間電梯暫停開放。

市議員李柏坊認為，現況每逢假日景觀電梯因為內部空間狹小，每一趟搭載人數並不多，遊客尤其是夏天時得忍受酷暑大排長龍，他力促市府應研擬蓋第2座電梯。

對此，風管處評估既有電梯下方道路，目前已被劃為河川區，因土地使用管制河川區上不能設置結構物，所以無法興建第2座電梯。此外，大溪中正公園已列為文化景觀，若要設置電梯必須經過文資審議委員會同意。

桃園大溪唯一透明景觀電梯易故障、悶熱，7及9月2階段施工改善停用。（記者李容萍攝）

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