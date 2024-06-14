竹北打造「廚餘傾倒機」 免彎腰免抬手降低清潔隊員工傷意外

新竹縣竹北市公所清潔隊員們示範，傳統用人力傾倒廚餘進入大桶後集中去化，常常造成隊員們手、腰等多處肌肉拉傷。（記者黃美珠攝）

2024/06/14 16:22

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市長鄭朝方、市公所清潔隊長王偉任今天聯手昭告全國，他們的清潔隊員即日起傾倒回收的廚餘免彎腰、免抬手，因為他們花了1年多，用25萬打造出全國首見、唯一的1台移動式廚餘傾倒機當小幫手，取代傳統用人力搬運、傾倒廚餘，間接也降低因此造成清潔隊員腰、手肌肉拉傷的工傷意外事件發生，獲中央頒獎肯定。

王偉任說，清潔隊除了例休假日，每天出動5個班次、5輛廚餘回收車穿梭全市大街小巷、進入大樓社區回收廚餘，每車、每天大約收回的廚餘約有5公噸，每天總量約25公噸。

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隊員們每天要把前述分裝在360桶的25噸廚餘，重新集中分裝入200公斤的大桶後再去化，過程中，隊員們不僅要彎腰、抬手、搬運，事後還得清掃不慎溢漏在地面的廚餘，工序繁瑣、惡臭，還因此造成隊員們手臂、手腕、後背以及腰部的肌肉拉傷。目前隊上不僅很多人都有因此工傷的紀錄，甚至有人必須穿上2條護腰才能確保工作安全。

王偉任說，市長鄭朝方獲悉後，親自督軍交辦研發取代人力的傾倒機械，它們用類機械手臂的概念，並打造特製的溝槽，從構思、改良到試機，歷時1年多，最後花25萬打造出這台移動式廚餘傾倒機。

他說，這個傾倒機不僅單人就可以拖拉移動，使用過程因為前述溝槽，不僅減少廚餘臭氣的溢散，更能百分之一百把廚餘從小桶改倒入大桶，在桶換桶之間不會有廚餘溢漏污染地面，大大減輕了同仁工作的辛勞和負重問題。

鄭朝方說，這個全國也是目前唯一的移動式廚餘傾倒機，市公所以這個發明參加「112年度地方環保機關推動清潔隊安全衛生業務績效評比」第2組的競賽，結果在8個縣市、152隊中贏得特別獎的肯定。

如今這個移動式廚餘傾倒機已成為竹北市清潔隊處理廚餘的最佳幫手，更被隊員譽為「竹北清潔隊神器」，其兼具「產業利用性」、「新穎性」以及「進步性」3個要件，提升了工作效率，也減少職業災害的發生，等於是替所有清潔隊的工作安全立下新的里程碑。

新竹縣竹北市公所清潔隊員們示範，利用他們自行研發的移動式廚餘傾倒機把小桶廚餘倒入大桶集中去化，省人力、避免工傷，廚餘還不會二次造成空污或是地面污染。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市公所研發出來的移動式廚餘傾倒機，把小桶廚餘倒入大桶集中去化的過程中，因為有特別的溝槽導入，廚餘臭氣減少溢散，還能百分之一百倒入大桶不會污染地面。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市公所清潔隊長王偉任（左）把移動式廚餘傾倒機贏得的中央肯定獻給市長鄭朝方（右）。（記者黃美珠攝）

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