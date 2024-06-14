中市百年頭汴派出所修復啟動 日治防空警報器、古董測速槍亮相

頭汴里長江思涵搖起日治時代防空警報器。（記者黃旭磊攝）

2024/06/14 16:15

〔記者黃旭磊／台中報導〕頭汴警察官吏派出所於日治大正3年啟用，至今有110年歷史，台中市府及太平區公所上午啟動修復工程，由在地頭汴里長江思涵搖起台灣日治時代防空警報器，蜂鳴聲在台中市歷史建築重新響起，而工程耗資3千3百多萬元，預定明年7月完成第一階段主體修復。

「嗡...，嗡...」，頭汴警察官吏派出所修復開工儀式上午在歷史建築前舉行，台中市副祕書長張大春、太平區長許貴芳及民進黨台中市議員蔡耀頡等上百名在地人士與會，10多名賓客在瓦磚寫下「弘基永固」等祝詞，江思涵帶領賓客參觀2百多件日治時期後警察文物，包括手搖防空警報器及古董測速槍在修復完啟用後將公開展示。

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張大春說，頭汴坑警察官吏派出所創設於日治大正3年（西元1914年），為太平地區僅存百年歷史建築，市府斥資總經費近3382萬元進行修復，第一階段主體修復預計明年7月完工，後續第二階段內部裝修規劃為警察文物展示館及地方特色生活館，預計後年（2026）12月完成內部裝修展示超過百件警察文物。

「90多歲施姓所長夫人過世後，派出所啟動重建」，江思涵說，官舍屬於太平警分局資產，由於所長夫人住在右房舍養老，居民尊重意願，待老奶奶過世後於2020年後調查、提出修復計畫及後續動工。

民進黨立法委員何欣純說，過往官舍屋瓦鬆脫嚴重、多處滲水，又歷經多次地震及颱風侵害，修復工程由文化部通過補助1715萬元，佔比超過5成，盼明年7月讓太平歷史建築再現風華。

台中市民政局專委洪紹欽、江思涵（左起）展示古董測速槍。（記者黃旭磊攝）

百年頭汴警察官吏派出所啟動重建。（記者黃旭磊攝）

頭汴警察官吏派出所預計明年7月煥然一新。（記者黃旭磊攝）

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