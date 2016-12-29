14件號稱可分解塑膠袋 只有4件是真的

2016-12-29

〔記者吳亮儀、黃佩君、楊綿傑／綜合報導〕市售許多塑膠袋號稱「可分解」，但消基會抽檢市面上號稱可被分解的塑膠袋十四件，僅有四款、約三成可真正被完全分解，其餘七成僅能被「裂解」成碎片，恐涉標示不實。

消基會從新竹市、台中市等大賣場和生活用品店購買垃圾袋和塑膠袋，用熱裂解氣相層析質譜儀檢測樣品材質，能完全被生物分解的塑膠袋僅有棉花田的購物袋、新竹市振興行的環保清潔袋、全家便利商店及統一超商的咖啡提袋共四件。

消基會檢驗長凌永健說，不能真正分解的十件塑膠袋都只是裂解，只會變成小碎片，但卻標上環保可分解、自然可分解、生物可分解等用詞，這些塑膠袋有的可能含有玉米澱粉或碳酸鈣，但依舊不是可分解的材質。

凌永健說，若是用石油原料做的塑膠袋如聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC），就算添加玉米澱粉，也只能被微生物裂解為小碎片，「裂解」變成小碎片不能叫分解，已經違反商品標示法；行政院消保處副處長吳政學說，可依消保法規定要求業者限期改善，或處三萬元到卅萬元罰款。

標檢局表示，目前針對可分解塑膠袋，已公布CNS 15258「用於紙與其他可堆肥基質覆層之生物可分解塑膠」等國家標準，可分解標準為「可堆肥化」，意指塑膠製品材料在堆肥化過程中可崩解，任何殘存的塑膠無法在完成的堆肥中與其他有機材料輕易區分，但非指製品中無任何塑膠成份。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，市面上確實有些「可分解塑膠袋」並不符合生物可分解標準，進一步限制的建議會再評估。賴瑩瑩強調，環保署鼓勵的是再利用，而非可分解的技術。