擊敗周俊勳 大二生王元均奪回棋王

2016-12-28

今年奪3冠 累積獎金逾3百萬

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學經濟系二年級學生王元均，廿六日在海峰棋院挑戰現任棋王周俊勳成功，成為第九屆棋王，獲得冠軍獎金一百廿萬元。

王元均說，希望能以最快的速度拚進世界棋王冠軍賽，目前他在全世界棋王排名第十六強，目標是一、兩年內能達到前八強、前四強，為台灣奪下世界棋王的頭銜。

王元均今年在國內六大職業圍棋賽中，共拿下三個冠軍，包括天元賽、中環碁聖賽和棋王賽，其中天元賽與棋王賽冠軍獎金都達百萬元，年度獎金收入超過三百萬元，排名全台第一。

由海峰棋院主辦的棋王挑戰賽是七番賽，王元均以四比二搶四勝挑戰成功，第三度成為國內棋王，職業圍棋生涯累計十一冠。

王元均是第六、七屆棋王，第一次當上台灣棋王才高三、十七歲，第八屆台灣棋王賽周俊勳挑戰他成功；不過，本屆王元均再奪回棋王寶座。

王元均從六歲開始學棋，他的媽媽說，王元均雖不是天才型的棋手，但個性沉穩，每個棋局都穩紮穩打，是他能奪棋王的重要因素。小學六年級他就考上職業棋士，今年十一月已晉升職業八段。

王元均就讀台北麗山高中三年級時就成為台灣棋王，並在去年透過特殊選才拾穗計畫進入清大就讀，成為現在唯一圍棋與學業兼顧的職業棋手。

高三就打遍台灣好手

王元均坦言，這次比賽心情上仍有受到影響，因為對手是他尊重的棋王長輩；不過，他立即調整呼吸和思緒，終於掄元奪冠。比賽過程很緊張，回到清大校園上課，反而成為他放鬆及轉換心情的時刻，很享受這樣的大學生活。