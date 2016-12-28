擊敗周俊勳 大二生王元均奪回棋王
2016-12-28
今年奪3冠 累積獎金逾3百萬
〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學經濟系二年級學生王元均，廿六日在海峰棋院挑戰現任棋王周俊勳成功，成為第九屆棋王，獲得冠軍獎金一百廿萬元。
王元均說，希望能以最快的速度拚進世界棋王冠軍賽，目前他在全世界棋王排名第十六強，目標是一、兩年內能達到前八強、前四強，為台灣奪下世界棋王的頭銜。
王元均今年在國內六大職業圍棋賽中，共拿下三個冠軍，包括天元賽、中環碁聖賽和棋王賽，其中天元賽與棋王賽冠軍獎金都達百萬元，年度獎金收入超過三百萬元，排名全台第一。
由海峰棋院主辦的棋王挑戰賽是七番賽，王元均以四比二搶四勝挑戰成功，第三度成為國內棋王，職業圍棋生涯累計十一冠。
王元均是第六、七屆棋王，第一次當上台灣棋王才高三、十七歲，第八屆台灣棋王賽周俊勳挑戰他成功；不過，本屆王元均再奪回棋王寶座。
王元均從六歲開始學棋，他的媽媽說，王元均雖不是天才型的棋手，但個性沉穩，每個棋局都穩紮穩打，是他能奪棋王的重要因素。小學六年級他就考上職業棋士，今年十一月已晉升職業八段。
王元均就讀台北麗山高中三年級時就成為台灣棋王，並在去年透過特殊選才拾穗計畫進入清大就讀，成為現在唯一圍棋與學業兼顧的職業棋手。
高三就打遍台灣好手
王元均坦言，這次比賽心情上仍有受到影響，因為對手是他尊重的棋王長輩；不過，他立即調整呼吸和思緒，終於掄元奪冠。比賽過程很緊張，回到清大校園上課，反而成為他放鬆及轉換心情的時刻，很享受這樣的大學生活。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 崇德路路平 挺進豐原
- 守護193縣道防風林 2企業主動認養
- 故宮中客減半 里長讚交通改善
- 勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我
- 林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房
- 證券行情表、證券表格
- 日食爭議 亞協：日與台友好 才沒提告WTO
- 車手盜領25萬 排氣管超吵露餡
- 竹縣地王》竹北光明六路、縣政九路角地 每坪破84萬
- 後龍公車候車亭擬改造 介紹景點
- 魏德聖新電影 柯P客串市長
- 「控衛哈登」更強！ 助攻3001次登頂
- 遊烏來新型態 接待家庭分享經驗
- 再生家具拍賣 將官書桌競標
- 南韓大鐘獎 李炳憲獨撐場
- 志玲基金會助學贈金 後壁28學童受惠
- （高雄）只移1棵樹 李科永圖書館拍板
- 北農新合約 加收使用費3600萬
- 衝回火場救愛貓 正妹擁毛小孩同亡
- 送共和黨親屬耶誕禮 民主黨員耍心機
- 掏空中電 董座周麗真等12人被訴
- 馬林魚明年首戰 殷仔可望再扛先發
- 竹市》中正、大同路三角窗 蟬聯地王
- 自由廣場》應取消陳鎮湘的終身俸
- 打造茶金產業 茶園更新每公頃補助19.5萬
- 問題非一朝一夕 家庭互動機制應調整
- 李翊君讚閃婚 卻讓檢場等8年
- 修法改革協會 立院今審議
- 教育處長林明裕 將接任副縣長
- 自由廣場》賄選新標準 1850元
- 整合救災人力 替代役編管中心成立
- 承辦員誤植 徵地補償費大縮水
- 30年無自來水 大內馬斗欄終於「通水」
- 《台股青紅燈》誰在亂出餿主意？
- 謝忻新年想登高 自備威而鋼
- 低收老夫婦遭撞斃 公所募善款
- 竹市》經國綠園道改造 變明亮好走
- 新聘國策顧問56人 崑濱伯、黃春明入列
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：擊敗周俊勳 大二生王元均奪回棋王
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分