開學日旗津國中全校挺視障生 日後一起看海水的藍

2019-02-11 15:57

〔記者方志賢／高雄報導〕今天是各校開學日，旗津國中師生發動「豬撲滿」募款，並在海報上捺印全校學生的指印，表達對視障生廖紘緯支持，他因罕病而逐漸失去視力。四維國小則以靜坐、深度呼吸做收心操，另有學生則分享寒假生活或旅遊經驗等。

旗津國中二年級廖紘緯，罹患罕病雷伯士基因遺傳，去年視力降至目視0.01，幾乎全盲，但並不因此自暴自棄，還參加高雄市特殊運動會，拿下蛙式自由式100公尺、200公尺共6面金牌。

高雄市立美術館與學學文化創意基金會合辦「感動豬」兒童暨青少年彩繪特展，旗津國中今年也參與「感動豬」活動，廖紘緯雖逐漸失去視力，但全班同學按捺指紋協助他完成作品。

旗津國中校長張振義今在開學典禮上，以紘緯堅毅向上的精神勉勵全校同學，並發起募款支持他對抗病魔。由於紘緯的心願是「想看到旗津海水的藍」，全校力挺他積極治療，期待他日後能一起看波光粼粼，美麗的旗津海水。

四維國小開學日，有班級老師帶著學生靜坐、做深度呼吸做收心操，另有班級則利用寒假學到的英語，與家人簡單的進行對話和溝通，並用紙本、相片、錄音或錄影等方式做成紀錄。老師也隨機請學生發表和分享。

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