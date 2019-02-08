她返鄉用「吹風機」燒斷髮尾 網驚：古董級造型神器

2019-02-08 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕又見時代的眼淚！有女網友過年返鄉，拿了看起來像吹風機的機器吹頭髮，沒想到髮尾整個被燒斷，其他網友看了立刻認出這隻的真實身分，直呼「超好用」。

這名女網友到臉書社團「爆廢公社公開版」貼出照片透露，過年回到老家，要吹頭髮臨時找不到熟悉的吹風機，剛好看到了這隻「疑似吹風機」的灰色機器，便拿來吹頭髮，沒想到一按下開關，強大的火力，一瞬間「我的髮尾就ㄘㄠˋ灰答（燒焦）了」，原PO的髮尾直接被燒斷，空氣中還瀰漫著一股燒焦味，原PO被嚇到直呼，「靠，這是火焰槍吧？」

網友看完歪樓想起知名卡通人物，「塗成粉紅色更好」、「這是佩佩豬啦」；不少看過這隻機器的網友紛紛揭密它的真實身分，「這是熱風機」、「這是傳統男士理髮，吹造型用，比較高溫不能久停留」、「這是古早梳油頭的神器，不適合現代人使用，請速送至博物館」。

用過或家中還有熱風機的網友也紛紛現身說法，「我家還有喔」、「這支很厲害欸」、「好懷念喔！幼稚園的時候我阿公幫我用這個吹過油頭耶」、「不會用的頭髮一定燒焦」；甚至還有網友住家附近的髮廊還在使用，「我這邊的髮廊每天都用到這種（阿姨仔吹高角度），年輕一代的就非常少使用，會用到都是要吹高角度，不然就是男士的髮型」。

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