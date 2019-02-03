小年夜空品糟！全台10測站飆「紅害」 34站亮橘燈

2019-02-03 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天小年夜天氣持續回暖，各地白天晴朗穩定，但西半部地區擴散條件不佳，易有汙染物累積。截至今天上午9時止，已有10測站達「紅害」等級，另有34測站亮起橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午9時止，全台已有34測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，全數集中在西半部地區。此外，板橋、忠明、西屯、線西、崙背、麥寮、台西、新港、朴子、新營等10測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署對全台空氣品質發布的一日預報，今天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，板橋、中部及雲嘉南地區的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時間，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；金門、北部、湖口、新竹及高屏地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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