今晚至明晨超冷！ 白天冷氣團減弱 各地回溫

2019-01-27 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，今晚至明天早上最低將達10度，大家晚間記得保暖；早上太陽出來後，隨著冷氣團減弱各地也會回溫，而明天各地除了東半部與大台北地區會出現局部陣雨外，其他地區為多雲到晴的天氣，大家記得把握時間大掃除啊！

據《中央氣象局》預報，明天（1月28日）僅東半部及大台北地區會有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，今（1月27日）晚至明晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，彰化以北、宜蘭及金門、馬祖沿海、空曠地區將出現10度左右的低溫，其他地區約12至16度；而白天之後，由於強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫皆會回升，北部及宜花高溫約20至22度，中南部及台東約22至26度。

氣象局也在今晚9點20分對台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣等12個縣市，針對今晚至明晨發布低溫特報，提醒民眾要注意保暖，使用瓦斯、熱水器時注意通風，心血管疾病患者與年長者需留意身體狀況，而農漁養殖業也要嚴防寒害。

紫外線方面，各地的紫外線指數皆位在中量級。

空氣品質方面，明日白天起，強烈大陸冷氣團會稍微減弱，風向將逐漸轉為偏東風，擴散條件較差，直到晚間起風力稍增強後，中部以北的擴散條件才會略為好轉；北部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區主要為「良好」等級；北部空品區局部區域短時間可能達「普通」等級，竹苗、中部空品區及金門地區以「普通」等級為主，中部近山區域可能達「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

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