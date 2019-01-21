史上最兇猛拍賣品！ 台南鳥會野鳥救傷網拍募款

2019-01-21 16:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市野鳥學會1年約救傷2000隻野鳥，經費需要75萬元，政府補助25萬元，不足的50萬元得自籌。台南鳥會理事長潘致遠為此兼做網拍，在網路上推出各種拍賣品，連虎頭蜂巢、虎頭蜂都有人捐贈供拍賣，上週六順利賣出。

理事長潘致遠表示，台南鳥會前年救傷1568隻，大概花了60至70萬元。去年救傷數約1800隻，經費需要75萬，其中政府野鳥救傷補助25萬，由於救傷野鳥一年比一年多，經費嚴重不足，實在很無奈，不足的50萬只能自己想辦法，才會去向衛福部申請公益勸募字號。

他表示，最近在網路上拍賣募款，很多義工、鳥友捐贈各種拍賣品供義賣。其中，一名陸姓救傷義工捐出虎頭蜂和蜂窩，虎頭蜂窩最後以1000元被台中的曾姓網友拍得。60隻黃腰虎頭蜂則以700元由台南蔡姓鳥友得標。

另外，資深的救傷義工高康敏捐出貓頭鷹大理石雕，最後由屏東陳姓鳥友以6600元得標，高出底價500元的10倍以上。

潘致遠表示，截止目前為止，鳥會募款大概達到40萬元，還差10萬元。鳥會申請的募款字號的期限是今年3月19日，因此最後這兩個月還得請大家多幫忙。

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