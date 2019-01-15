基市改造兒童遊戲場像墳墓 民怨不吉利

2019-01-15 18:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕位於基隆市七堵區南興街的正光兒童遊戲場，年久失修殘破不堪，基隆市政府展開改建工程，目前兒童遊戲場主體粗坯已完成，居民卻發現造型像一座墳墓不吉利，議員更批評未廣納意見就草率施作，有浪費公帑之嫌，對此市府解釋，目前還只是粗坯階段，後續還會加入磨石子、草皮、攀爬網等設施，民眾有疑慮的部分，也會再修改設計。

正光兒童遊戲場已有40多年歷史，設施和規劃都已經老舊，地面高低起伏也不符合現代需求，市府爭取中央前瞻基礎建設計畫，編列300多萬元經費改建，改建後將有兒童溜滑梯、小型攀岩場，原訂1月完工。

最近居民發現，遊戲場主體兩側對稱的設計，很像一座墳墓，後方的土坡也像是墳丘，感覺就像是住在墳墓旁邊，不是很吉利，建議再做修改避免忌諱，還有人直言，乾脆全部打掉整平，放罐頭遊具就好。

市府澄清說，目前遊戲場主體只是完成粗坯階段，後續還會再進行磨石子、草皮、攀爬網等設施，並加入兒童喜歡的五顏六色的元素，完成後就不會有墳墓的感覺，至於罐頭遊具造價昂貴、不易維護，不建議再使用，地方對造型有疑慮的部分，也會再研究修改設計。

議員張耿輝批評，一開始要重新改建就沒有廣納地方意見，從設計到現在已經完工80％，還要再打掉部分做變更，公帑不是這樣浪費的；議員蘇仁和也說，老一輩對造型有風水上的顧慮，容易引來負面聯想，建議就設計部分再做修改。

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